За самозахват территории парка в Алматы власти наказали застройщика

Нарушитель был оштрафован на 40 МРП.

Проверка строительства в парке на Тимирязева – Шашкина в Алматы выявила самовольный захват земельного участка. Об этом журналистам Zakon.kz сообщили в городском акимате в ответ на официальный запрос.

Накануне, 11 июня, в социальной сети Facebook пользователь Павел Александров опубликовал следующую информацию:

«Похоже, что в парке на Тимирязева-Шашкина происходит самозахват земли. Как сказал охранник, на территории стоянки собираются строить гостиницу и переносят забор метров на 5 в сторону парка, занимая достаточно большой кусок земли, на которой много крепких деревьев. Конец им, я думаю».

Как сообщили в акимате, сегодня, 12 июня, сотрудники Экологической инспекции ГРПП «Медеу» выехали для проведения проверки информации по самовольному захвату земельного участка территории парка, который называется «Дружба».

«В ходе осмотра выяснилось, что собственником участка осуществлен самовольный захват территории парка «Дружбы» площадью 2,5 соток. Сотрудниками природоохранной полиции МПС и экологической инспекции проведены разъяснительные беседы с нарушителем и наложен административный штраф в размере 40 МРП (96 200 тенге)», - гласит сообщение.

На данный момент ведутся работы по демонтажу заборов с захваченной территории.

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