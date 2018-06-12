В Венесуэле инфляция за год превысила 24,5 тысячи процентов

Цены в республике ежедневно растут в среднем на 2,4%.

В мае в Венесуэле инфляция превысила 24 500 процентов в годовом исчислении, рассказал глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман. Об этом пишет Лайф

По его словам, таким образом, страна побила свой собственный прежний антирекорд. При этом официальная государственная статистика по этим показателям не публикуется в стране на протяжении долгих лет.

Цены в республике ежедневно растут в среднем на 2,4%.

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