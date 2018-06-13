Нигматулин: Оценкой качества медуслуг должна заниматься общественность

При этом он подчеркнул, что содействие неправительственных организаций только поможет министерству здравоохранения оперативнее реагировать на различные рода ситуации, которые возникают периодически.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрены законодательные поправки, касающиеся передачи ряда государственных функций в конкурентную среду, сообщает Zakon.kz.

В представленном законопроекте предусматривается внесение поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которой функцию по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи предлагается передать неправительственным организациям через государственный социальный заказ.

Спикер Мажилиса, поддержав поправку, отметил:

Наверное, будет правильным, если оценкой удовлетворённости граждан будут заниматься институты гражданского общества. А министерству есть на чём сосредоточиться в других вопросах. Прежде всего, на качественной организации оказания медицинской помощи.



При этом Н.Нигматулин подчеркнул, что содействие неправительственных организаций только поможет министерству здравоохранения оперативнее реагировать на различные рода ситуации, которые возникают периодически.

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