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Утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 188 «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке»
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В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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