В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.