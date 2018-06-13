Дожди с грозами обрушатся на казахстанцев
Ожидается усиление ветра.
Фото : pavlodarnews.kz13 июня 2018, 12:30
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 14-16 июня, передает Zakon.kz.
Так, неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в большинстве областей Казахстана.
Под влиянием холодных атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, возможен град, местами сильный дождь. Сохранится колебание температуры воздуха, в западных и северных областях температура опустится ниже нормы, в южных и восточных будет на 1…3 градуса выше нормы.
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