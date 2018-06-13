Утверждены предельные оптовые цены товарного газа на внутреннем рынке

Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Министр энергетики РК своим приказом от 15 мая 2018 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Так, в Алматы и в Алматинской области стоимость газа за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость составит 25 073 тенге, в Южно-Казахстанской области - 23 221 тенге, Восточно-Казахстанской - 7 563, в Мангистауской - 13 957, в Актюбинской - 6 081 тенге.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов республики.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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