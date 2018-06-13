Утверждены предельные оптовые цены товарного газа на внутреннем рынке
Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Фото : Zakon.kz13 июня 2018, 14:52
Министр энергетики РК своим приказом от 15 мая 2018 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.
Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Так, в Алматы и в Алматинской области стоимость газа за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость составит 25 073 тенге, в Южно-Казахстанской области - 23 221 тенге, Восточно-Казахстанской - 7 563, в Мангистауской - 13 957, в Актюбинской - 6 081 тенге.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов республики.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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