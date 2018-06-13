Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Утверждены предельные оптовые цены товарного газа на внутреннем рынке

Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Фото : Zakon.kz13 июня 2018, 14:52

Министр энергетики РК своим приказом от 15 мая 2018 года утвердил предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Цены утверждены на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Так, в Алматы и в Алматинской области стоимость газа за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость составит 25 073 тенге, в Южно-Казахстанской области - 23 221 тенге, Восточно-Казахстанской - 7 563, в Мангистауской - 13 957, в Актюбинской - 6 081 тенге.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно первого июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов республики.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты