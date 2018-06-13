Экс-судья получил срок за взятку в ЮКО

33-летний судья получил взятку через секретаря директора школы.

В Южно-Казахстанской области вынесен приговор судье Мактааральского районного суда, задержанного при получении взятки. Аль-Фарабийский районный суд лишил бывшего судью свободы на 4 года и 6 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Еркебулан Толешов вынес постановление о взятии под стражу в зале суда подсудимого, ранее находившегося под домашним арестом.

«Признать Ниязбекова Абая Жиенбековича виновным по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса РК («Получение взятки»). Назначить наказание в виде лишения свободы, с пожизненным лишением права работать на государственной службе, на должности судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке и его ведомствах, государственных организациях и национальных компаниях, в организациях с долей государственного участия более 50 процентов, национальных управляющих холдингах и дочерних организациях. Назначить отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сказал Е.Толешов.

Срок отбытия наказания начинается с сегодняшнего дня, 13 июня. Каждый день нахождения под домашним арестом засчитан за два и вычтен из срока лишения свободы. Экс-судья должен отбыть 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, бывший судья Мактааральского районного суда 30 января этого года был задержан при получении взятки в размере 500 тысяч тенге. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 33-летний судья получил взятку через секретаря директора школы. Он обещал помощь руководителю школы, обратившемуся в суд с исковым заявлением.

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