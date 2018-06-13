В Карагандинской области сельского акима лишили прав за езду в пьяном виде

Его лишили прав на три года.

Члены Совета по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности акима Кыргызского сельского округа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает МИА «Казинформ»

Аким сельского округа Бауыржан Капашов был в легкой степени алкогольного опьянения и управлял автомашиной «Mersedes benz». Его остановили сотрудники дорожно-патрульной полиции зимой текущего года.

«На основании данного факта в отношении Капашова составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 608 Кодекса «Об административных правонарушениях» и постановлением Каркаралинского районого суда Капашов сроком на 3 года лишен право вождения автомобилем», - сказал главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Даурен Оразбаев.

В ходе служебного расследования было установлено, что Капашов в протоколе об административном правонарушении не указал место работы. Таким образом, в действиях акима Кыргызского сельского округа Каркаралинского района усматриваются признаки нарушения подпунктов 2 и 13, пункта 5 и подпункта 1, пункта 7 Этического кодекса РК.

Кроме того, на заседании Совета был заслушан аким Каркаралинского района о проводимой работе по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции. В ходе рассмотрения вопроса члены Совета обратили внимание на то, что в текущем году за совершение коррупционного преступления осуждена экс-руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, жилищной инспекции и строительства по Каркаралинскому району. Аким этого района Халел Максутов за отсутствие должного контроля над деятельностью отдела был наказан в дисциплинарном порядке.

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