Президент РК подписал поправки по деятельности некоммерческих организаций

Закон направлен на совершенствование механизма предоставления государственного социального заказа, грантов и присуждения премий.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование механизма предоставления государственного социального заказа, грантов и присуждения премий.

Документ предусматривал внесение изменений и дополнений в два закона РК — «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в РК» и «О некоммерческих организациях».

Во время работы над законопроектом депутатами были дополнительно внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в три закона РК — «О защите прав потребителей», «О государственных услугах» и «О государственной молодежной политике».

Так, для упрощенного доступа населения и неправительственных организаций к информации законопроектом предусматриваются: введение новых понятий «формирование государственного социального заказа» и «оценка результатов государственного социального заказа»; расширение компетенции уполномоченного органа в сфере взаимодействия с неправительственными организациями в части размещения на своем интернет-ресурсе темы государственного социального заказа, реализуемой госорганами.

Кроме того, предусматривается расширение компетенций госорганов: в сфере защиты прав потребителей; по оценке и контролю за качеством оказания госуслуг; по государственной молодежной политике; в сфере религиозной деятельности; органов внутренних дел; в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды в части формирования, реализации, мониторинга и оценки результатов государственного социального заказа по соответствующим направлениям; внедрение новой практики взаимодействия госорганов, неправительственных организаций и общества, в целом, в ходе процесса разработки тематики социальных проектов, реализуемых на основе государственного социального заказа.

В целях сокращения перечня некоммерческих организаций, представляющих сведения в уполномоченный орган, законопроектом вносятся изменения и дополнения в закон РК «О некоммерческих организациях» в части исключения из указанного перечня некоммерческих акционерных обществ с государственным участием, политических партий, религиозных объединений, профессиональных союзов, а также нотариальных палат, коллегий адвокатов, кооперативов собственников квартир и других некоммерческихорганизаций.

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