Антикоррупционной направленности встреча прошла в ДВД Алматы

Лучше предупредить, даже устрашить в случае необходимости, чем бороться с неприятными последствиями.

В Департаменте внутренних дел Алматы проведена встреча с руководителями среднего звена подразделений ДВД на тему: «Состояние дисциплины, законности и борьбы с коррупцией», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ходе встречи была приведена статистика и характерные примеры за 5 месяцев текущего года.

«С целью снижения уровня коррупционных правонарушений и недопущения чрезвычайных происшествий увеличено количество оперативно-профилактических мероприятий, проводимых созданными специальными группами из числа сотрудников нашего подразделения. Согласно основополагающим принципам антикоррупционной политики, проводимой всеми государственными органами, профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений является одной из приоритетных задач нашего ведомства. В этой работе не первый год мы плодотворно взаимодействуем с ДАГСиПК Алматы. В подготовленных видеофильмах демонстративно и доходчиво доносим до личного состава о последствиях и неотвратимости наказания за противоправные действия. Ведь лучше предупредить, даже устрашить в случае необходимости, чем бороться с неприятными последствиями», - заключил начальник Управления собственной безопасности ДВД города Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.

В итоговом мероприятии в качестве спикеров также приняли участие: офицер по особо важным делам организационно-аналитического отдела Штаба ДНБПК по Алматы Зейналов Н.А., депутат Маслихата Алматы, заместитель председателя Общественного совета по противодействию коррупции при Алматинском городском филиале партии «Нур Отан» Касымов Е.Б.

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