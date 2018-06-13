МКС озвучило итоги реализации первого этапа проекта «Сакральная география Казахстана»

Проект «Сакральная география» будет способствовать развитию внутреннего туризма.

О реализации спецпроекта Министерства культуры и спорта РК «Сакральная география Казахстана» рассказали сегодня на брифинге в пресс-центре Правительства вице-министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, председатель правления НК «Казах Туризм» Рашид Кузембаев, директор центра краеведения «Сакральный Казахстан», к. п. н. Берик Абдигалиулы, сообщает Zakon.kz.

По словам А. Райымкуловой, первый этап реализации проекта «Сакральная география Казахстана» завершен. В рамках программы «Рухани жаңғыру» изданы книги «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения» и «Региональные сакральные объекты Казахстана», первый том энциклопедии «Сакральный Казахстан» на казахском и русском языках.

Министерством также ведется работа по продвижению культурного имиджа Казахстана. Разработаны 30 видеороликов для социальных сетей о сакральных объектах на казахском, русском и английском языках. Они, по словам вице-министра, являются визитными карточками регионов, где расположены сакральные объекты.

Вместе с тем, выпущен цикл фильмов «Сакральная география Казахстана», «Золотой воин», «Мавзолеи Ходжа Ахмета Яссауи и Айша биби», подготовленных при участии телеканала BBC World News и другие документальные ленты. Практически все фильмы будут выходить с субтитрами и дубляжом на шести языках ООН, а также транслироваться на телеканалах Discovery, Viasat history, National Geographic с аудиторией свыше 700 миллионов человек.

«Мировая премьера фильмов запланирована на июнь-июль 2018 года. Они будут способствовать продвижению имиджа Казахстана на международном уровне, а также сделают узнаваемой богатую культуру и географию достопримечательностей страны», — добавила А. Райымкулова.

В целях развития культурно-туристического кластера Северного, Западного регионов и Астаны созданы три республиканских музея–заповедника: «Бозоқ», «Ботай» и «Сарайшык». В 2017 году завершились научно-реставрационные работы на 25 памятниках истории и культуры республиканского значения, которые в основном являются объектами, вошедшими в Список общенациональных мест Казахстана.

В том, что проект «Сакральная география» будет способствовать развитию внутреннего туризма, убежден председатель правления НК «Казах Туризм» Р. Кузембаев.

«У каждой казахстанской семьи должен быть свой Топ-10 природных мест и Топ-10 историко-культурных мест в Казахстане, которые она должна обязательно посетить», — сказал Р. Кузембаев.

В свою очередь, директор центра краеведения «Сакральный Казахстан», кандидат политических наук Берик Абдигалиулы отметил на брифинге, что работа по определению сакральных мест Казахстана еще продолжается.

«Мы составили списки сакральных мест, включили их в Карту, теперь идет анализ, обсуждение с учеными, общественностью в регионах. Новые сакральные объекты будут включаться в интерактивную карту сакральных мест. Она будет постоянно пополняться новыми объектами. Сейчас мы находимся только в начале пути», — уточнил Б. Абдигалиулы.

По мнению ученого, за первый год реализации проекта удалось пробудить интерес у населения к своим истокам, истории, к легендам, что говорит о духовном возрождении нации. К этому же нацеливает Глава государства, инициировавший принятие такого масштабного проекта.

Напомним, что в апреле 2017 года в свет вышла статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», одной из приоритетных задач которой перед общественностью стало создание проекта «Сакральная география Казахстана». Сакральные места отражают долгую и насыщенную событиями жизнь и деятельность народа, борьбу за независимость. В работе над реестром сакральных объектов задействованы различные учёные: археологи, историки, этнологи, филологи, востоковеды.

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