Подарки Астане: В Шымкентском зоопарке открылась зона «Африка», столице презентовали 20 животных

Контингент животных в павильоне «Африка» адаптирован к открытой среде.

Сегодня в Южно-Казахстанской области в рамках акции «20 объектов к 20-летию Астаны» в Шымкентском зоопарке ввели в эксплуатацию зону «Африка». Аким области Жансеит Туймебаев приняв участие в торжественном мероприятии поздравил жителей и гостей города с этим событием, сообщает Zakon.kz.

В своём поздравительном слове глава региона отметил, что эта новость стала отличным подарком для города, который недавно стал городом-миллионником.

«В стране есть 3 зоопарка, и один из них находится в нашей области. В прошлом году, в целях модернизации здесь были начаты работы по реконструкции данного объекта. Подрядчики завершили работу в соответствии с планом. Наш зоопарк отличается от других зоопарков тем, что контингент животных в павильоне «Африка» адаптирован к открытой среде. В праздничные и выходные дни зоопарк посещают большое количество людей. Надеемся, что после открытия зоны «Африка», количество посетителей станет ещё больше», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона отметил, что в честь 20-летия столицы, в качестве подарка от имени миллионов жителей Шымкента в Астану передадут 20 видов животных, в числе которых такие хищники, как лев, амурский тигр, пума, бурый медведь, перелётные птицы и другие виды животных.

Напомним, строительные работы на территории зоны «Африка» начались в апреле прошлого года. Стоимость проекта составила 627 млн. 114 тыс. тенге.

Стоит отметить, Шымкентский зоопарк был создан в 1980 году. Целью зоопарка является выращивание и сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. На момент создания зоопарка насчитывалось 75 видов животных, а на сегодняшний день - 2566 животных свыше 249 видов.

Вместе с тем, ежегодно увеличивается и количество посетителей. К примеру, в 2017 году число посетителей достигло 426 тыс. человек, а за первые три месяца этого года зоопарк посетили более 60 тыс. человек. Общая площадь зоопарка составляет 29 гектаров, где 19 гектаров посвящены различным экспозициям. Более того, Шымкентский зоопарк является членом Евразийской ассоциации аквариумов и зоопарков.

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