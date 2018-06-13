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Медики будут убивать инфекции вирусами

Главным достоинством нового метода лечения стало практически полное отсутствие побочных эффектов.

Фото : VIX13 июня 2018, 19:55

В перспективе такой подход позволит практически полностью заместить антибиотики и проводить более эффективное лечение, сообщает Life.ru.

Учёные из Университета Джорджа Мейсона разработали специальную методику лечения тяжёлых бактериальных инфекций специальными вирусами. Клинические исследования вирусов-бактериофагов подтвердили, что препараты на их основе не наносят вреда организму человека и эффективнее справляются с большинством известных учёным бактерий.

Главным достоинством нового метода лечения стало практически полное отсутствие побочных эффектов. Учёные выяснили, что бактериофаги не ослабляют иммунную систему человека, не вызывают дисбактериоз и никак не влияют на работу других органов в организме. В перспективе такие препараты смогут полностью заменить антибиотики. Дело за малым — доказать, что использование модифицированных вирусов для уничтожения бактерий безопасно для организма в долгосрочной перспективе.


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