Аким ВКО поставил точку в проблеме 60 летней давности

К жителям приехал сам Даниал Ахметов и уверил, что тепло будет.

В поселке Аблакетка Усть-Каменогорска жители шести 2-х этажных домов по улице Челюскина с 1957 года сидят на печном отоплении. Точку в проблеме, которая не решалось на протяжении 60 лет, поставил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов, сообщает zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Нина Петровна, старшая по дому Челюскина 27 с начало этого года твердо решила идти «до конца». Последней надеждой женщины был аким области, поэтому она написали письмо, где подробно изложила суть проблемы и возмущение жителей.

– Мы хотим, чтобы аким области поставил точку в этой проблеме. Ведь за эти года, куда мы только не обращались. В начале этого года аким города лично приезжал, обещал нам помочь, но все затянулось. Поэтому решили уже обратиться к акиму области, – говорит Нина Щука.

Данные дома были построены в 1957 году. Провести тепло к домам планировалось еще в Советском Союзе, но теплотрасса так и дошла. По поручению акима области проблема была изучена. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация. Ответить на вопросы жителей ул.Челюскина приехал сам Даниал Ахметов и уверил, что тепло будет.

– Я вам обещаю, что 2 сентября я буду здесь с повторным визитом. А долгожданное тепло будет проведено к домам 1 сентября. Все будет сделано, не волнуйтесь! – сказал Даниал Ахметов.

К слову, общая сумма работ оцениваются на 22 млн. тенге. Будет построено 190,5 метров сетей, теплоснабжением будут обеспечены шесть двухэтажных домов, то есть все 48 квартир.

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