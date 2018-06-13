Алматинцы с менингококком идут на поправку

В ближайшее время они будут выписаны.

Управление здравоохранения города Алматы информирует о стабильной эпидемиологической обстановки по заболеваемости менингококковой инфекции в городе, сообщает zakon.kz.



На сегодняшний день 7 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку, в ближайшее время будут выписаны.

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