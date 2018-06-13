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Алматинцы с менингококком идут на поправку

В ближайшее время они будут выписаны.

Фото : punctul.ro13 июня 2018, 21:42

Управление здравоохранения города Алматы информирует о стабильной эпидемиологической обстановки по заболеваемости менингококковой инфекции в городе, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день 7 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку, в ближайшее время будут выписаны.


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