Алматинцы с менингококком идут на поправку
В ближайшее время они будут выписаны.
Фото : punctul.ro13 июня 2018, 21:42
Управление здравоохранения города Алматы информирует о стабильной эпидемиологической обстановки по заболеваемости менингококковой инфекции в городе, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день 7 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку, в ближайшее время будут выписаны.
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