В Талдыкоргане местные жители помогают четырем африканцам

Им обещали хорошую работу в Алматы. Но оставили без денег и документов.

Граждане республики Сьерра-Леоне оказались без документов и средств к существованию. Утверждают, что их обманули мошенники. Шефство над иностранцами взяло местное общество инвалидов. А полицейские проявили гуманность и не стали штрафовать за незаконное пребывание, сообщает zakon.kz со сылкой на КТК.

30-летний житель африканской Сьерра-Леоне осваивает профессию официанта. Как оказался в Талдыкоргане, толком объяснить не может. У себя на родине Жабраил Макинцая был танцором.

- Мы приехали как туристы в Алматы. В организации, куда мы пришли, у нас попросили паспорта. На этой неделе мой друг Муса хотел забрать документы, но их не отдали, сказали, что нет ничего. Я переживаю, что у меня скоро закончится виза, и не знаю, что делать, - переживает гражданин Республики Сьерра-Леоне Жабраил Макинцая.

Жабраил рассказывает, что за 4 тысячи долларов ему обещали хорошую работу в Алматы. Но оставили без денег и документов. Вместе с Жабраилом в поисках лучшей доли в Казахстан приехали еще трое африканцев. Но они не стали общаться с журналистами. Талдыкорганец Айдар Ахметов впервые увидел африканцев в городской мечети. Там они и рассказали о своем бедственном положении.

- После этого знакомства мы как бы стали общаться ближе и ближе, и тогда я потихоньку стал узнавать о его проблемах. С первого взгляда, на него посмотришь, вроде бы все хорошо. На самом деле у него с едой очень тяжелая ситуация и вообще с жильем. Они приехали, видимо, у них, что-то было, деньги немножко, но это все у них исчерпано, - говорит Айдар Ахметов.

Интересно, что шефство над иностранцами взяло общество инвалидов: отчаявшимся уже африканцам помогли с жильем, питанием и даже решили обучить одного из них профессии официанта. Насколько это законно и что из этого выйдет, они не знают и сами.

- Мы его обучаем, ну, как бы, все равно по тысяче тенге каждый день будем платить. Обычно у нас стажировка не оплачивается, но, так как у него такое положение, все равно будем кормить его, платить. А там посмотрим, - комментирует ситуацию председатель общества инвалидов Гульвира Таубалдинова.

Полицейские об иностранцах ничего не слышали. Но после того как Жабраил решил показаться им на глаза, быстро навели справки. Оказалось, человек, пригласивший их в нашу страну, находится в международном розыске за мошенничество. Он тоже иностранец.

- Согласно их данным, копии документов, их регистрация прошла в городе Алматы. То есть на территории Талдыкоргана, можно сказать, они оказались случайно. В этой связи им необходимо обратиться в первую очередь в миграционную службу города Алматы, где будет разъяснена их ситуация и оказана соответствующая консультация и помощь, - говорит официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Полицейские не стали заводить административные дела, так как общественники пообещали за свой счет отвезти горе-путешественников в миграционную полицию Алматы.

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