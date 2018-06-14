Часть улицы Брусиловского в Алматы будет закрыта

Часть улицы будет закрыта для автотранспорта из-за реконструкции теплосетей.

С 14 по 18 июня 2018 года движение автотранспорта по улице Брусиловского от пересечения с улицей Толе би до пересечения с проспектом Райымбека будет закрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения связаны с необходимостью плановой реконструкции магистральных теплосетей, проложенных под проезжей частью этого сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - говорится в сообщении.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.

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