Аружан Саин высказала готовность сотрудничать с новым детским омбудсменом

В случае необходимости ее команда, как и многие НПО, готовы поделиться опытом, информацией, которая накапливается в результате помощи детям в сфере нарушений прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Общественный деятель Аружан Саин от имени команды ОФ «Добровольное Общество Милосердие» прокомментировала назначение Сауле Айтпаевой детским омбудсменом, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день ситуация с защитой прав детей в стране находится на таком этапе, где очень важен человек, который полностью разбирается в законах, и имеет опыт в защите прав граждан и соблюдении законности, а это именно опыт работы в прокуратуре. Потому что во многих случаях, даже при наличии хорошей законодательной базы, есть несоблюдение законов со стороны должностных лиц, и порой даже родителей детей, и это порождает нарушение прав детей, которые не могут сами себя защитить», - написала она на своей странице в Facebook.

При этом она отметила важность того, чтобы законы и государственная система исполнительной власти, правоохранительных структур и судебной, в том числе ответственности за нарушение прав детей работала как можно лучше.

«Мы рады, что опыт Сауле Муханбедиановны работы в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК также может помочь создать инструменты информационного системного порядка, которые могут (и должны) вывести многие процессы по правам детей в цифровое, автоматическое русло, и не будут зависеть от человеческого фактора или от интересов отдельных лиц, работающих в системе», - написала Саин.

По ее словам, в случае необходимости ее команда, как и многие НПО, готовы поделиться опытом, информацией, которая накапливается в результате помощи детям в сфере нарушений прав детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, и мерами, которые необходимы для реализации прав детей на жизнь и здоровье, получения положенных детям государственных социальных и медицинских услуг.

Ранее сообщалось, 12 июня распоряжением главы государства Загипа Балиева была освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка. Вместе нее была назначена Сауле Айтпаева.

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