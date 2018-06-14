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Аружан Саин высказала готовность сотрудничать с новым детским омбудсменом

В случае необходимости ее команда, как и многие НПО, готовы поделиться опытом, информацией, которая накапливается в результате помощи детям в сфере нарушений прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото : gonzo.kz14 июня 2018, 10:40

Общественный деятель Аружан Саин от имени команды ОФ «Добровольное Общество Милосердие» прокомментировала назначение Сауле Айтпаевой детским омбудсменом, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день ситуация с защитой прав детей в стране находится на таком этапе, где очень важен человек, который полностью разбирается в законах, и имеет опыт в защите прав граждан и соблюдении законности, а это именно опыт работы в прокуратуре. Потому что во многих случаях, даже при наличии хорошей законодательной базы, есть несоблюдение законов со стороны должностных лиц, и порой даже родителей детей, и это порождает нарушение прав детей, которые не могут сами себя защитить», - написала она на своей странице в Facebook.

При этом она отметила важность того, чтобы законы и государственная система исполнительной власти, правоохранительных структур и судебной, в том числе ответственности за нарушение прав детей работала как можно лучше.

«Мы рады, что опыт Сауле Муханбедиановны работы в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК также может помочь создать инструменты информационного системного порядка, которые могут (и должны) вывести многие процессы по правам детей в цифровое, автоматическое русло, и не будут зависеть от человеческого фактора или от интересов отдельных лиц, работающих в системе», - написала Саин.

По ее словам, в случае необходимости ее команда, как и многие НПО, готовы поделиться опытом, информацией, которая накапливается в результате помощи детям в сфере нарушений прав детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, и мерами, которые необходимы для реализации прав детей на жизнь и здоровье, получения положенных детям государственных социальных и медицинских услуг.

Ранее сообщалось, 12 июня распоряжением главы государства Загипа Балиева была освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка. Вместе нее была назначена Сауле Айтпаева.


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