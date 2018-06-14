Правила регистрации мобильных телефонов утверждены в РК

Регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории РК и завезенные на территорию страны, в том числе работающие в сетях сотовой связи республики.

Приказом и.о. Министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года утверждены Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, передает Zakon.kz.

Как отмечается, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории РК и завезенные на территорию страны, в том числе работающие в сетях сотовой связи республики, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся на территории Казахстана в роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершается с согласия их законных представителей.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), совершается их законными представителями.

Для регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи его владелец посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи, представляет: ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица); идентификационный код абонентского устройства сотовой связи; абонентские номера, используемые в телефоне.

Для регистрации устройств сотовой связи, используемых охраняемыми лицами, предоставляется только информация об идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи.

При смене владельца абонентского устройства сотовой связи перерегистрация проводится после получения оператором сотовой связи устного согласия от зарегистрированного собственника, либо при наличии документов, подтверждающих переход права собственности.

Согласно правил, процедура регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи осуществляется для физических лиц до 4 рабочих часов; для юридических лиц (ЮЛ) до 8 рабочих часов. При этом срок отсчитывается с момента представления сведений.

На время регистрации в БДИК (оператор базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи), оператор сотовой связи регистрирует его в своей сети, при этом оказание услуг сотовой связи приостанавливается, за исключением сервисов, необходимых для регистрации абонентского устройства сотовой связи. Указанные сервисы определяются оператором сотовой связи.

При этом оператор сотовой связи отказывает в регистрации абонентского устройства сотовой, если в БДИК уже зарегистрирован такой же идентификационный код абонентского устройства сотовой связи, либо в случае зарегистрированного другим владельцем абонентского устройства сотовой связи.

Оператор сотовой связи с момента получения уведомления о внесении сведений в БДИК уведомляет владельца абонентского устройства сотовой связи о регистрации абонентского устройства сотовой связи.

Владелец абонентского устройства сотовой связи может снять с регистрации свое абонентское устройство сотовой связи путем подачи в произвольной форме заявления оператору сотовой связи.

Процедура снятия с регистрации абонентского устройства сотовой связи осуществляется в следующие сроки: для физических лиц до 4 рабочих часов;

для ЮЛ до 8 рабочих часов. При этом срок отсчитывается с момента получения заявления.

Для информирования абонентов о возможности регистрации абонентского устройства сотовой связи оператор БДИК безвозмездно обеспечивает посредством интернет-ресурса доступ к сведениям об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи, зарегистрированных в базе.

Как отмечается, абонентские устройства сотовой связи, обсуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019 года, регистрируются им автоматически в локальной системе и передаются в БДИК.

Абонентские устройства сотовой связи с отсутствующим, некорректным (измененным) или дублированным идентификационным кодом, обсуживающиеся в сети оператора сотовой связи, регистрируются путем направления сведений, указанных выше.

Оператор БДИК организовывает возможность проверки на своем интернет-ресурсе следующей информации: возможность зарегистрировать абонентское устройство сотовой связи по идентификационному коду; корректность идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи.

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