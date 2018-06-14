В Атырау открылся сезон работ трудовых отрядов "Жасыл Ел"

В отряды "Жасыл Ел" принимаются студенты и молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.

В этом году число студентов и рабочей молодежи выросло до 2150 человек, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Zakon.kz.

Деятельность трудовых отрядов в Атырауской области ведется при поддержке управления по вопросам молодежной политики и Молодежного ресурсного центра. Цель государственной программы "Жасыл Ел" - не только возрождение студенческих трудовых отрядов, но и повышение возможности молодежи заработать.

Стоит отметить, что с каждым годом число "жасылелевцев" стремительно растет. Если в первые годы создания отрядов количество "зеленых" бойцов составляло 700 человек, в 2017 году студентов и молодежи в трудовых отрядах стало уже 2000, в этом году их число выросло до 2150 человек. Зарплата у бойцов отряда "Жасыл Ел" вместе с социальными отчислениями составляет 61 тысячу тенге.

По словам председателя молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур Отан" , "зеленые отряды" будут заниматься благоустройством и озеленением территории в общественных местах, а также парках и скверах.

-Кроме того, жасылелевцы будут вести археологические раскопки в городище Сарайшык и местечке Карабай. По плану, в августе-сентябре отряды примут участие в высадке деревьев в черте города, - рассказал председатель молодежного крыла "Жас Отан" Абылай Курметулы.

Отметим, что студенческие трудовые отряды "Жасыл Ел" начали свою деятельность в 2005 году под инициативой президента с целью возрождения движения рабочей молодежи. По традиции сезон работ трудовых отрядов начался 1 июня, однако, официальное его открытие состоялось на две недели позже.

В отряды "Жасыл Ел" принимаются студенты и молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Подать документы для трудоустройства можно, обратившись в Молодежный ресурсный центр, расположенный по адресу мкр.Нурсая д. 23.

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