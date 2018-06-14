Обязательное страхование жилья от природных катаклизмов прокомментировал Акишев

Этот вопрос обсуждается на протяжении длительного времени и будет еще обсуждаться.

При обсуждении поправок по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты затронули тему обязательного страхования жилищ от природных катаклизмов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о том, рассматривается ли сегодня в РК возможность введения обязательного страхования жилищ от природных катаклизмов - наводнения, землетрясения, ураганных ветров, степных пожаров задал сенатор Алимжан Куртаев.

На этот счет председатель Национального банка РК Данияр Акишев отметил, что этот вопрос обсуждается на протяжении длительного времени.

«Это сложный вопрос, который обсуждается очень долго. 2-3 года назад правительство совместно с Национальным банком рассматривали концепцию страхования от рисков разрушения техногенного характера и природных катаклизмов. Это не было реализовано, потому что катаклизмы и риски не полностью (равномерно) распределены по территории страны и, соответственно, это распределение тарифов не решен вопрос о возмещении вреда», - сказал он.

К сожалению, по его словам, этот вопрос не нашел решения в прошлые годы, потому что нет моделей зарубежного опыта, которые можно было бы оперативно внедрить в Казахстане.

«Это связано с большой территорией РК, разными катастрофическими рисками, присущими разным регионам и, соответственно, невозможностью посчитать быстро справедливый тариф для всех граждан нашего общества. Более того, возникает вопрос о финансовой нагрузке на ежедневные расходы наших домашних хозяйств. Мы активно изучаем этот опыт, мы готовы еще раз рассмотреть его участием международных организаций и международных экспертов», - пояснил глава финрегулятора.

Ксения Давыдова, Астана

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