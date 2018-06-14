Где происходит больше всего "пьяных" преступлений

На профилактическом контроле у участковых инспекторов находятся свыше 67 тысяч алкоголиков.

В Казахстане почти ежедневно регистрируются до трёх тяжких преступлений, совершённых на почве пьянства, особенно в семейно-бытовой сфере. Об этом в рамках отчётной встречи с населением заявил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, сообщает BNews.kz.

"Наиболее высокий уровень пьяной преступности отмечается в Актюбинской области 28%, Костанайской области – 25,5%, Павлодарской – 22%, Мангистауской – 20% и Акмолинской области – 19%", - озвучил статистику Касымов.

По его словам, сейчас на профилактическом контроле у участковых инспекторов находятся свыше 67 тысяч алкоголиков и 10 тысяч неблагополучных семей, в которых проживают более 15 тысяч детей.

"Зачастую конфликтные ситуации в неблагополучных семьях приводят к росту убийств и других тяжких бытовых преступлений. В течение года не проходит и дня, чтобы в стране не было зарегистрировано двух-трёх тяжких преступлений, совершённых на почве пьянства, особенно в семейно-бытовой сфере. Причиной 14% всех преступлений, совершаемых в стране, является пьянство", - подытожил Касымов

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