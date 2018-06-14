Аптеки Алматы и Астаны без предупреждения проверили на наличие бесплатных лекарств

По результатам мониторинга выяснилось, что ситуация в аптеках Астаны и Алматы стабильная, не хватает в основном лекарств только для вновь поступивших пациентов.

В аптеках при городских поликлиниках Алматы и Астане провели проверку на наличие бесплатных лекарств для пациентов. По результатам мониторинга выяснилось, что поликлиники практически полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами, передает Zakon.kz.

"Сейчас мы посещаем поликлиники Алматы, чтобы выяснить: какие проблемы есть с лекарственным обеспечением на амбулаторном уровне. Мы объявили, что в результате закупок у нас 23 млрд прибыли мы сэкономили, теперь деньги будут пущены на приобретение лекарственных препаратов. Сейчас мы заключением тендера и те позиции, на которых есть дефицит, например за счет новых выявленных пациентов, мы могли бы обеспечить. Сейчас ряд пациентских организаций говорит, что по ряду препаратов есть недостаточность. К примеру, если мы из 48 препаратов приобретаем инсулинов, есть новые пациенты, например, только по Алматы была выявлена 1000 новых пациентов, соответственно, их надо обеспечить лекарством. Есть проблема по обеспечению препаратом для людей гепатитом С. Сейчас заключили меморандум с ЮНИСЕФ для решения проблемы. В 2018 году было выделено более 9 млрд тенге на лекарства для больных диабетом. Есть определенный дефицит и сейчас они будут обеспечены медикаментами за счет экономии средств", - сообщил на обходе исполняющий обязанности председателя правления ТОО СК "Фармация" Берик Шарип

Также 13 июня был аналогичная проверка прошла в поликлиниках Астаны. Как отметил Берик Шарип, по стационарному лечению в компании полностью исключили нарекания в обеспечении медикаментами. Сегодня медучреждения страны обеспечены препаратами на 92%. В планах у компании во втором полугодии 2018 года открыть контакт-центр с четырехзначным номером. Тогда любой пациент на амбулаторном уровне может позвонить и узнать о наличии необходимого препарата.

"Вчера были проверены поликлиники Астаны. Вполне возможно, что мы эту практику продолжим в других городах. По договорам мы отгрузили больше 92% всех необходимых препаратов во все медучреждения страны. По стационарному лечению вообще нет нареканий", - добавил он.

Рассказали в компании и о том, как будет решаться проблема с регулярной нехваткой препаратов в конце года. Единый дистрибьютор до конца года должен создать резерв из социально-значимых препаратов. Резерв начнет функционировать с начала 2019 года и решит проблему поставок по госзакупкам.

По итогу проверок сегодня также ожидается селекторное совещание СК "Фармация" с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, которому доложат о результатах мониторинга.

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