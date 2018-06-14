Когда пройдут экзамены для поступления в магистратуру и докторантуру

Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру вузов, резидентуру и научных организаций проводится с 3 по 31 июля.

Постановлением Правительства Казахстана от 11 июня 2018 года внесены изменения и дополнения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования, передает Zakon.kz.

Так, прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру вузов, резидентуру и научных организаций проводится с 3 по 31 июля.

Вступительные экзамены по иностранным языкам в магистратуру, резидентуру, докторантуру проводятся с 10 по 15 августа, по специальности с 16 по 20 августа, зачисление - до 25 августа.

Комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре с английским языком обучения проводится с 10 по 15 августа.

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не менее 1 года или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям и стаж работы не менее 3 лет.

Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, в том числе с английским языком обучения, также на выбор могут сдать комплексное тестирование, состоящее из теста на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору) и теста по специальности на английском языке.

Поступающие в профильную магистратуру с английским языком обучения, сдают комплексное тестирование, состоящее из теста на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору) и теста по специальности на английском языке.

Вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, докторантуру и комплексное тестирование для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения проводятся Национальным центром тестирования Министерства образования и науки РК (НЦТ).

По результатам вступительного экзамена по иностранному языку, комплексного тестирования для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения выдается сертификат.

При этом приемная комиссия вуза проверяет подлинность представляемых сертификатов.

Вступительные экзамены по иностранному языку и комплексное тестирование для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения проводятся по технологии, разработанной НЦТ.

Вступительные экзамены по иностранному языку и комплексное тестирование для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения проводятся в пунктах приема вступительных экзаменов, определяемых уполномоченным органом в области образования.

Результаты рассмотрения апелляции вступительного экзамена по иностранному языку и результаты комплексного тестирования для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена по иностранному языку или результаты комплексного тестирования для обучения в научно-педагогической магистратуре, в том числе с английским языком обучения, и профильной магистратуре с английским языком обучения.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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