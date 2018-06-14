Школьники узнали у акима ВКО, какие профессии будут востребованы в будущем

В ближайшем будущем востребованными специалистами останутся представители IT-инженерии.

Одаренные школьники во время беседы с акимом области Даниалом Ахметовым поинтересовались, какая специальность в сфере информационных технологий будет наиболее востребована в Восточном Казахстане в будущем, передает Zakon.kz.

В этом году юный программист Никита Гончаренко закончил 11 класс школы-лицея №34 в Усть-Каменогорске. Как говорит сам парень, с самого детства его интересовали информационные технологии, в особенности теория игр. Увлечение быстро переросло в проект, который он успешно защитил на международном конкурсе исследовательских работ по математике и механике в Алматы и занял первое место.

- Сейчас моя цель - успешно сдать ЕНТ и поступить в университет. Однозначно, этот будет профессия, связанная с информационными технологиями, поэтому сейчас я задумываюсь, какая специальность в IT-сфере будет востребована в будущем, - говорит

По словам главы региона, в ближайшем будущем востребованными специалистами останутся представители IT-инженерии.

- Уже сейчас рынок остро нуждается в высокопрофессиональных разработчиках программных продуктов. Судя по тому, как стремительно развивается данная сфера, спрос на IT-специалистов различных направлений деятельности будет только расти. Среди планируемых 400 грантов на обучение, конечно, есть гранты на специальности в сфере информационных технологий, - рассказал аким области Даниал Ахметов.

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