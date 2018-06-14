56 км велодорожек введут в честь юбилея столицы

Дорога для велосипедистов будет проложена в районе Есиль.

Их ширина будет составлять от 1,5 до 3 м, передает официальный сайт акимата со ссылкой на управление охраны окружающей среды и природопользования, передает Zakon.kz.

Дорога для велосипедистов будет проложена в районе Есиль по следующим улицам: на территории Центрального парка, Мангілік Ел, Кунаева, Достық, Қабанбай батыра, Рыскулова, по трассе Астана – Каркаралы и юго-западнее озера Талдыколь до Коргальджинского шоссе. Ширина велодорожки, согласно проекту, будет составлять от 1,5 до 3 м.

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