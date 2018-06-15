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Уроженка Казахстана потеряла память в аэропорту Стамбула

Ищут родных и знакомых этой женщины.

Фото : Facebook15 июня 2018, 09:40

В аэропорту Стамбула была обнаружена Светлана Чернышова, уроженка Казахстана, она была в неадекватном состоянии и потеряла память. Об этом сообщил пользователь Фейсбука, находившийся в тот момент там, передает Zakon.kz.

«Я лично с моей семьёй вчера 11/06/2018 в 9:00 встретил её в аэропорту Турции ( город Стамбул) в неадекватном состоянии, у неё что-то случилось и она потеряла память( не совсем) кое-что мы смогли узнать, - написал он. - Когда мы попытались ей помочь, спросили её билет на самолёт, я увидел что её самолёт улетел в 1:00, то есть она не вылетела из Стамбула, а её багаж улетел. Она направлялась из Стамбула в город Бишкек (Киргизия). Она родом из Казахстана».

Мужчина обратился к охране и аэропорта, и они вызвали скорую помощь.

«После чего пришли сотрудники скорой помощи и женщина, которая понимала на русском языке. Позже поговорив с нами, её увезли сотрудники скорой помощи. Как мы узнали потом у этого охранника, что её увезли в больницу. Поделитесь этой публикацией все, не стоит ничего, а женщину точно ищут. Прошу кто узнает эту женщину пишите мне в приват, буду рад помочь. Надеюсь, с нашими стараниями её кто-то узнает, и мы сможем ей помочь», - написал он.

Между тем в комментариях пишут, что подобная ситуация в аэропорту Стамбула произошла еще с одной женщиной – из Кыргызстана, после чего она пропала.


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