Кайрат Мами рассказал депутатам и правительству о позиции Конституционного совета

В некоторых действующих законодательных актах содержатся нормы, аналогичные или схожие с теми, которые ранее признавались не соответствующими Конституции - Мами

Кайрат Мами рассказал, какую позицию и рекомендации имеет Конституционный совет Казахстана по ряду вопросов, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время совместного заседания палат парламента он еще раз обратил внимание государственных органов на неоправданно частое внесение изменений и дополнений в действующие законы и иные нормативные правовые акты (послание от 12 июня 2013 года).

Также он напомнил, что в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года предусмотрено дальнейшее развитие института суда присяжных (Инициатива 4.12).

«В этой связи представляется актуальным совершенствование организационных и процессуальных основ деятельности суда присяжных», - сказал он.

Помимо этого, Мами затронул вопросы ограничения прав и свобод граждан, которые могут быть ограничены только законами.

«Однако на практике некоторые законы содержат лишь упоминание об указанных ограничениях, механизм же их применения, сопровождающийся серьезными мерами правоограничительного характера, регламентируется подзаконными нормативными правовыми актами, что недопустимо», - сказал Мами.

Также, по его мнению, требует детального изучения вопрос об общеправовых последствиях судимости и прекращения уголовного преследования по так называемым нереабилитирующим основаниям.

«Основой взаимоотношений государства и личности в сфере установления и реализации уголовной ответственности является безусловное соблюдение как законодателем, так и правоприменителем конституционно-правового статуса человека и гражданина, привлеченного к уголовной ответственности и подвергнутого наказанию», - сказал он.

Председатель Конституционного Совета также обратил внимание уполномоченных органов на необходимость своевременного и полного исполнения его итоговых решений. Потому как ненадлежащее исполнение его решений, в которых указывалось на недостатки в правовом регулировании отдельных институтов, затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, влечет сохранение в системе действующего права правовых пробелов, коллизий, правовой неопределенности, что в конечном счете неизбежно приводит к нарушению режима конституционной законности.

«Тем не менее, как показывает анализ, в некоторых действующих законодательных актах содержатся нормы, аналогичные или схожие с теми, которые ранее признавались не соответствующими Конституции, а в принятых вновь правовых нормах нередко присутствуют те же недостатки, которые были выявлены Конституционным Советом», - отметил Мами.

Он также отметил, что углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза неизбежно ставит вопрос о максимальной унификации национальных законодательств государств-участников. А с расширением пределов действия актов Союза актуализируются вопросы соотношения национального и наднационального законодательства.

«В этом процессе важно обеспечить безусловное соблюдение верховенства Конституции, максимальную синхронизацию отечественного и интеграционного правового регулирования. Новая редакция пункта 3 статьи 4 основного закона определяет, что международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодательством республики», - сказал он.

По его словам, Конституционный совет разделяет позицию министерства иностранных дел о необходимости подкрепления дополненной конституционной нормы в законодательстве о международных договорах республики.

Татьяна Ковалева, Астана

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