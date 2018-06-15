Султанов: Все социальные обязательства в прошлом году государством выполнены

Отчеты по исполнению республиканского бюджета за 2017 год утвердил Парламент РК.

На совместном заседании палат Парламента РК (Мажилиса и Сената) депутатами рассмотрены и утверждены отчеты правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр финансов РК Бахыт Султанов, рост экономики за прошлый год обеспечен на уровне 4%.

«Устойчивому росту ВВП, за исключением внешних факторов, способствовал рост промышленности на 7,1% и сектора услуг на 2,7%. Поступления бюджета достигли 9,7 трлн тенге. Из них 48% приходятся на трансферты. Замечания депутатов о зависимости доходной части бюджета по-прежнему от сырьевого сектора и трансфертов, привлекаемых из Национального фонда, а также о некоторых недостатках налогового администрирования уместны», - отметил он.

По словам министра, в текущем году путем внедрения нового Налогового кодекса планируется увеличить сбор налогов за счет невмешательства в предпринимательскую деятельность и цифровизации бизнес-процессов.

«Их объем в этом году достигнет 17% к ВВП. В последующем до 2025 года будут приняты меры по повышению этого показателя до 25%. В результате с одной стороны в налогах увеличится объем поступлений доходов от малого и среднего бизнеса, с другой стороны - снизится зависимость бюджета от нефтяного и других сырьевых секторов.

Благоприятные условия для ведения бизнеса в 2017 году привели к увеличению числа малых и средних предприятий в отчетном году на 6,4%, то есть на 12, 1 тыс. юридических лиц», - уточнил глава ведомства.

Кроме того, он сообщил, что в этом году был запущен ряд важных информационных систем, некоторые из которых были запущены в пилотном режиме. К примеру, для совершенствования процесса администрирования налога на добавленную стоимость были запущены «Электронные счета-фактуры» и системы отслеживания импортируемых товаров. Эти системы будут способствовать прозрачности операций и устранению различных схем.

«Хочу вас заверить, что вышеупомянутые меры по цифровизации налогово-таможенных бизнес-процессов улучшат эффективность администрирования в этой области», - подчеркнул Б. Султанов.

Также он остановился на вопросах, касающихся расходов, государственного и квазигосударственного долга.

«Расходы исполнены на 99,8% и освоены на 11 трлн 156 млрд тенге. Все социальные обязательства выполнены. В отчетном году 5 млн 86 тысяч человек получили пенсии и пособия из бюджета. На это потрачено 1,9 трлн тенге. Поддержка материнства и детства является одной из ключевых направлений социальной политики», - проинформировал министр.

«Еще один вопрос - это государственный и квазигосударственный долг. В рабочих группах и на заседаниях комитетов депутаты обратили на эти вопросы особое внимание.

госдолг по отношению к ВВП составил 26% (…). На контроль взят внешний долг квазигосударственного сектора. Начиная с текущего года, мониторинг их долга будет проводить Минфин», - добавил Б. Султанов.

При озвучивании отчета Счетного комитета его председатель Наталья Годунова обратила особое внимание на проблемы в управлении госдолгом.

«При том, что долговая устойчивость остается стабильной, имеют место недостатки в управлении госдолгом. В прошлом году Президентом РК было дано поручение выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора. Во исполнение этого поручения, в апреле текущего года принято соответствующее постановление правительства. Однако далеко не всегда эффективно по займам работают министерства. В настоящее время на стадии реализации находится 13 проектов. Из них по 7 сложилось большое неосвоение в общей сумме 1,7 млрд долларов», - сообщила она.

По ее данным, в то же время не осуществляется оценка эффективности реализации институциональных проектов на предмет достижения поставленных целей.

«Также отмечается рост долга местных исполнительных органов на 30% за последний год. С одной стороны это позволяет регионам реализовать важные инфраструктурные и социальные проекты, с другой стороны за этим тоже нужен четкий контроль. На наш взгляд, недостатки в управлении госдолгом во многом обусловлены отсутствием его консолидированного учета. Минфин, МНЭ, Нацбанк - все они занимаются этим вопросом разрозненно. Каждое ведомство в пределах своих функций. В соответствии с бюджетным кодексом комплексная оценка долга должна проводиться ежегодно, однако она была проведена только один раз в 2014 году. Возможно, целесообразно вменить это в функции одного госоргана», - заключила глава комитета.

Ксения Давыдова, Астана

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