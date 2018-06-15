Торговая площадка для МСБ открылась на Казахстанской фондовой бирже

KASE Private Market открывает для всех видов инвесторов новые возможности приобретения долей участия в перспективных проектах и диверсификации своих инвестиционных портфелей.

15 июня 2018 года Казахстанская фондовая биржа при участии АО «Казына Капитал Менеджмент» запустила площадку KASE Private Market для организации торгов долями ТОО, сообщает Zakon.kz.

«Благодаря новой торговой площадке, субъекты МСБ получат допуск на KASE с возможностью свободной торговли долями ТОО и раскрытию информации, обеспечивающей надлежащий уровень прозрачности компании для потенциальных инвесторов. На KASE Private Market будут применены значительно облегченные требования к малым и средним предприятиям, чем к организациям в форме акционерного общества», – подчеркнул Управляющий директор по развитию бизнеса KASE Кайрат Турмагамбетов.

Инициатива по созданию специальной площадки на KASE была выдвинута АО «Казына Капитал Менеджмент» в рамках Круглого стола в декабре 2017 года, по итогам которого представители KASE, предприниматели, участники фондового рынка и фонды прямых инвестиций поддержали эту идею.

Как прокомментировал заместитель Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Тимур Бегулиев, создание торговой площадки является важным событием для компании, так как отсутствие столь важного компонента фондового рынка препятствовало развитию системы private equity (частных капиталовложений) в Казахстане.



«Это связано с тем, что фонды прямых инвестиций в Казахстане в основной своей массе инвестируют в компании в форме ТОО», – пояснил Т. Бегулиев.

KASE Private Market открывает для всех видов инвесторов новые возможности приобретения долей участия в перспективных проектах и диверсификации своих инвестиционных портфелей. В свою очередь, фонды прямых инвестиций смогут привлекать инвестиции как на этапе привлечения финансирования, так и на этапе выхода из проектов.

При этом казахстанские малые и средние предприятия получают доступ к долевому финансированию, что, являясь альтернативой заемному финансированию, позволит стимулировать процесс привлечения инвестиций в сферу МСБ.

Для справки

АО «Kазына Капитал Менеджмент» («ККМ») – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.

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