В ЮКО прошел форум молодых государственных служащих

Форум открыли заместитель акима области У. Садибеков и руководитель Департамента А. Комекбаев, которые отметили, что на сегодняшнюю молодежь возлагаются большие надежды.

В Южно-Казахстанской области прошел форум «Государственная служба – почетная обязанность». Данное мероприятие было организовано Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО и областным акиматом в преддверии празднования 20-летия со дня образования государственных органов с участием около 230 человек, а именно сотрудников Департамента и областных управлений, ветеранов государственной службы и высокопотенциальных выпускников вузов области, передает Zakon.kz.

Форум открыли заместитель акима области У.Садибеков и руководитель Департамента А.Комекбаев, которые отметили, что на сегодняшнюю молодежь возлагаются большие надежды.

Выступая на форуме, Али Амантаевич рассказал о возможностях студентов Школы государственной службы, образованной при Департаменте в целях подготовки высокопотенциальной молодежи, ознакомиться с одним рабочим днем государственных служащих.

«На сегодняшний день 15% от государственных служащих это молодые госслужащие. На сегодня в области 483 вакантных должностей, следовательно, нами планируется заполнить эти места образованной и компетентной молодежью» - сказал А.Комекбаев.

Наряду с этим, заслуженным ветеранам государственной службы были вручены памятные сувениры и почетные грамоты. Вместе с тем, в ходе форума студенты поблагодарили организаторов, а также поделились своими знаниями и смогли почувствовать ответственность, возлагаемую на государственной службе.

Помимо этого, для выпускников ВУЗов был проведен День открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей студенты почувствовали себя руководителями отдела, руководителями управления, акимом области, также им были заданы вопросы на проверку знаний и навыков. Каждый молодой человек считает своей целью реализацию знаний и опыта, полученных за четыре года обучения, ведь самая главная мечта каждого выпускника высшего учебного заведения - это трудоустройство. Именно поэтому, данное мероприятие стало для студентов отличным толчком, выпускники были полны эмоций и с уверенностью решили возложить все усилия для поступления в будущем на государственную службу.

Также, на протяжении Дня открытых дверей было отмечено, что Департамент и областной акимат будут способствовать приему молодых людей на государственную службу.

В свою очередь, организаторы выразили уверенность в том, что проведение таких мероприятий послужит основой для привлечения молодежи к государственной службе и будут проводиться регулярно.

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