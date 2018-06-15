«Е-уголовное дело» - внедрили в ДВД Костанайской области

Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц.

В ДВД Костанайской области в рамках модернизации уголовного процесса начали расследование уголовных дел в электронном формате. Больше времени на расследование и меньше бумажной волокиты, это лишь часть преимуществ с момента введения проекта «Е-уголовное дело», сообщает zakon.kz.

Сегодня полицейские УВД г.Костаная работают по обновленной системе, уже окончено производство 147 уголовных дел.

Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам дела будет исключительно у следователя, который ведет дело, и прокурора.

Кроме того, начальник органа дознания, его заместители, начальники следственных подразделений в режиме реального времени имеют доступ к уголовным делам, расследуемым в электронном формате, соответственно осуществляют контроль за своевременным назначением судебных экспертиз, качеством и полнотой, проводимых следственных действий, а также дают письменные указания в электронном формате, отметил полковник полиции.

Дознаватель УВД г.Костаная Динара Аяпбергенова, одна из первых, кто стал расследовать электронные уголовные дела. Девушка отмечает, что «Е-уголовное дело» позволило упростить процедуры расследования. Теперь, за счет организационных мер очевидные дела, которые раньше расследовали месяцами, сегодня доводятся до суда максимум за неделю.

- Можно взять электронную санкцию суда, за минуты получить справку из госорганов, направить СМС - повестку. Следователь, не выходя из кабинета может запросить любую информацию и следственные действия. Пересылка с одного органа в другой осуществляется в электронном формате, - рассказывает она.

Реформа ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

В дальнейшем планируется приобретение дополнительной необходимой техники, для внедрения расследования электронных уголовных дел по всей области.

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