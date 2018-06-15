В Акмолинской области в рамках ГЧП реализуется 8 проектов на общую сумму 3,4 млрд. тенге

Государственно-частное партнерство является одним из основных механизмов расширения ресурсной базы, «разгрузки» бюджетных расходов и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития.

Это строительство детского сада на 280 мест в а.Акмол Целиноградского района, организация детского сада в г.Степногорск, передача в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района, открытие детского сада в с.Окжетпес Бурабайского района, передача в доверительное управление детского сада в с.Красный Яр г.Кокшетау, восстановления трех 32-х квартирных жилых домов в с. Красный Яр, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

На стадии подписания находятся еще 4 договора по организации работы детских садов. По некоторым проектам объявлены конкурсы, в том числе по строительству теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городе Кокшетау.

Кроме того, ведется работа по реализации 37 проектов в сферах образования, транспорта (12 проектов по ремонту автомобильных дорог в г.Щучинск Бурабайского района), жилищно-коммунального хозяйства (реконструкции зданий в г.Макинск Буландинского района и г.Державинск Жаркаинского района), здравоохранения (строительство корпуса к Акмолинской областной больнице №2).

В ближайшее время через механизм ГЧП планируется передать в доверительное управление как минимум по одной школьной столовой в каждом районе Акмолинской области, а также для обеспечения безопасного образовательного процесса осуществить поэтапный вынос котельных 210 объектов образования.

Государственно-частное партнерство является одним из основных механизмов расширения ресурсной базы, «разгрузки» бюджетных расходов и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, повышения эффективности управления государственной и коммунальной собственностью.

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