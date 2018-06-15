На павлодарской набережной прошёл выпускной бал

В общей сложности на набережной собралось около 10 тысяч человек.

Школьный вальс выпускники и их родители станцевали прямо на берегу реки Иртыш, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Выпускной бал "Жас толкын 2018" прошёл на сцене Ertis Promenade. Почти 2 тысячи выпускников шли на набережную в приподнятом настроении.

- Меня ещё ждёт ЕНТ, но я о нем не думаю, сейчас я просто хочу оторваться, - смеется выпускник Алибек. - Нам повезло с погодой - ни холодно и не сильно жарко, ни одной мошки на набережной нет, поэтому ничто не испортит нам праздник.

В общей сложности на набережной собралось около 10 тысяч человек. Впервые за много лет разделить радость вместе со своими детьми смогли их родные и близкие.

- У меня школу закончила племянница, - говорит Сауле Казбекова. - Если честно, я немного ей завидую, потому что тоже хотела бы, чтобы мой выпускной прошёл на Набережной.

В этом году на выпускной бал в Павлодаре пригласили обладателей "Алтын белгi" со всей области. Почётный знак каждому из 208 отличников вручил глава региона Булат Бакауов.

- От всего сердца поздравляю с окончанием школы вас, ваших родителей и учителей, которые были с вами все эти 11 лет, - обратился к выпускникам аким области. - Переступая порог школы, прощаясь со своими наставниками, которые учили вас решать проблемы, быть независимыми в суждениях и стремиться к открытиям, вы стоите на пороге новых свершений. Пройдут годы, но воспоминания о школьной поре будут всегда с вами. Вы счастливое поколение, потому что живёте в эпоху стабильности и процветания, стали свидетелями зарождения нового этапа в истории нашего государства.

Специально для гостей на главной сцене Павлодара выступили Ерке Есмахан, группы Raim&Artur, "BN" и другие звёзды казахстанской эстрады. В субботу в честь выпускников в городе устроят праздничный салют.

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