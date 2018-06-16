В ВКО рекордное количество выпускников получили почетные медали «Алтын белгі»

В торжественной обстановке выпускники получили аттестаты особого образца и почетный знак Алтын белгі.

Сегодня в Восточном Казахстане чествуют лучших из лучших – выпускников, подтвердивших свои знания на знак «Алтын белгі». Слезы радости, поздравления, выражение благодарностей и напутственных слов – все это слилось в один знаменательный день, передает Zakon.kz.

В этом году в Восточном регионе окончили школу почти 10 тысяч ребят, из которых более 680 – абсолютные отличники в учебе, обладатели гордого нагрудного знака. Сегодня их стало больше на 130 учеников, чем в прошлом году. Безусловно, это совместная заслуга преподавателей, выпускников и их родителей.

В торжественной обстановке выпускники получили аттестаты особого образца и почетный знак «Алтын белгі» из рук заместителя акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусуповой, а также услышали напутствия в новый этап их жизни:

- Вы гордость нашей области. В современном мире особенно ценится качественное образование. Этому в нашей области уделяется большое внимание. В прошлом году впервые выделены 200 грантов акима области на обучение по востребованным специальностям в региональных университетах. В этом году их количество увеличено до 400. Дополнительно выделено 20 тысяч республиканских грантов. У вас есть возможности получить востребованные специальности, не выезжая за пределы области. В будущем, получив профессию, став успешными, не забудьте свою школу и учителей - наставников. Именно они дали вам путевку в жизнь, были свидетелями и непосредственными участниками ваших побед и достижений, - поздравила выпускников Асем Нусупова.

В завершение торжественного вечера ребята традиционно станцевали последний школьный вальс, а также вместе с родителями загадали желания и запустили в небо воздушные шары.

Конечно, о самом заветном принято никому не рассказывать, но выпускница областной специализированной школы-гимназии-интерната для одаренных детей им. Жамбыла Аружан Демеубаева поделилась своими планами: стать успешной в своей профессии, и приносить пользу не только региону, но и стране в целом.

- Сегодня очень знаменательный для меня день, ведь я являюсь одной из лучших учениц нашего города. Это не только моя победа, но и моих родителей и учителей. Хочу сказать спасибо им за их наставления, а выпускникам пожелать 140 баллов на ЕНТ, и осуществить самые смелые планы и мечты, - пожелала девушка.

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