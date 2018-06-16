В общежитии колледжа Кызылорды необоснованно проживали студенты

За необеспечение надлежащего контроля заместитель директора данного колледжа Г. Мамытов привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ровно треть студентов Кызылординской области обеспечена местами в общежитиях, передает BNews.kz.

Специальная мониторинговая группа провела рейдовый осмотр в общежитиях высших и среднее-специальных учебных заведений, расположенных в городе Кызылорда.

Главной целью осмотра является обеспечение целевого использования студенческих общежитий, выявление лиц, незаконно проживающих в них, недопущение коррупционных проявлений при выделении мест в общежитии.

В ходе осмотра выявлены факты необоснованного проживания студентов других учебных заведений в общежитии Кызылординского аграрно-технического колледжа им. И. Абдикаримова.

По итогам рейдовых осмотров в адрес областного управления образования внесены соответствующие предложения, по итогам которого за необеспечение надлежащего контроля заместитель директора данного колледжа Г. Мамытов привлечен к дисциплинарной ответственности.

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