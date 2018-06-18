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Подросток заразился редким вирусом после кормления теленка

Вирус был распространен в 18 веке и почти не встречается на сегодняшний день.

Фото : Евгений Епанчинцев / РИА Новости18 июня 2018, 08:54

Британский подросток заразился редким вирусом коровьей оспы, который был распространен в 18 веке и почти не встречается на сегодняшний день. Об этом рассказало издание Metro.

15-летний молодой человек из Уэльса, чье имя не разглашается, обнаружил язвы по всему телу после кормления телят на семейной ферме. Мама подростка заявила, что телята покусывали его руки, что привело к заражению. Подросток более шести недель лечился от проявлений вируса коровьей оспы, и только недавно сыпь сошла с его тела.

Организация общественного здравоохранения Уэльса утверждает, что последний случай заражения в Уэльсе произошел от 10 до 15 лет назад.

Передача вируса коровьей оспы происходит от животного к человеку, распространение инфекции от больного человека к здоровому практически невозможно. Заражение вирусом почти невозможно на настоящий момент благодаря автоматизации процесса доения коров. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер впервые применил на мальчике Джеймсе Фиппсе вакцину против натуральной оспы, полученную из пузырьков на руке больного коровьей оспой.

На прошлой неделе стало известно, что болгарские власти решили сохранить жизнь беременной корове Пенке, которую ранее приговорили к смерти после того, как она незаконно пересекла границу Евросоюза. Лабораторные исследования не обнаружили у коровы каких-либо заболеваний, так что корова скоро сможет вернуться в родное село Мазарачево.

Источник: Lenta.ru


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