Спасатели эвакуировали пожилую женщину, повредившую ногу в горах

Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

17 июня в 15:45 в ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что по тропе к пику Фурманова напротив домика лесника 63-летняя женщина повредила ногу и не может передвигаться самостоятельно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 15:53 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК в составе шести человек личного состава, автомобильной техники и кинологического расчета выехала на место происшествия. Информация передана по радиосвязи группе, которая находилась на рейде в ущелье Малом Алматинском на патрулировании реки Малая Алматинка, для совместного проведения транспортировки пострадавшей женщины.

В оперативном порядке группа, находящаяся на рейде реки Малая Алматинка, выдвинулась и поднялась к пострадавшей. К этому времени на место происшествия прибыла вторая группа для транспортировки пострадавшей женщины. После проведения спасательной операции по спуску пострадавшей, ее доставили к оперативной машине в ущелье Ким Асар и далее передали сотрудникам скорой помощи.

Спасатели рекомендуют перед походом в горы внимательно изучить меры безопасного поведения. Важно серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви, среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор. В походе выбирайте наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее, избегайте переходов по скалистым участкам. Передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения; темп движения нужно определять по слабейшему в группе. В тёмное время суток или при плохой видимости следует прекратить перехов.

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