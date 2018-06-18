В МОН РК назвали наиболее нуждающиеся в общежитиях регионы

Это Алматы, Астана и Южно-Казахстанская область.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на площадке пресс-центра правительства РК рассказала о том, как улучшатся условия проживания студенческой молодежи в рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента», передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы совместно с вузами, с колледжами, с местными исполнительными органами определили потребность в местах в общежитиях. На сегодня наибольшая потребность в местах в общежитиях в региональном разрезе приходится на Алматы - 23 тысячи мест, Астану - 17 тысяч и Южно-Казахстанская область - 11 тысяч», - сказала она.

При этом замглавы ведомства отметила, что также совместно с местными исполнительными органами была проведена работа по выделению земельных участков под строительство общежития.

«В настоящее время акиматами уже выделено порядка 134 земельных участков, которые расположены как и рядом с учебными заведениями, так и вблизи расположения наших организаций образования. Кроме того, мы разработали механизм строительства общежитий. Мы его придерживаемся. Он достаточно прост и понятен. Затем заключается договор между финансовым центром МОН РК и банком. Далее вуз или застройщик получает займ в банке. После него в эксплуатацию в общежитие он получает компенсационные выплаты от государства», - уточнила Б. Асылова.

По ее словам, примерный срок выплат «где-то порядка в течении 8 лет».

«В течении 8 лет государство ему возмещает все инвестиционные затраты. Этот механизм мы рассчитали, одобрили совместно с Министерством финансов, обсудили с вузами, в настоящее время он уже в проекте у нас, в нашу методику он вошел. Для упрощения разработки проектов строительства общежития комитетом по делам строительства были выделены нам три типовых проекта. Они на сегодня утверждены и имеются. Наряду с этим вузу, колледжи, как показала ситуация, уже практически основная доля проектов у каждого учебного заведения есть, потому что надежда у вузов и колледжей была и как бы они шли, не останавливались. То есть у них есть свои готовые проекты. У основной доли у всех есть, готово», - сказала она.

Также вице-министр добавила, что сейчас дополнительно прорабатывается заинтересованными с госорганами вопрос снижения процентной ставки по кредитам в банках через включение строительства общежитий в Дорожную карту бизнеса.

«Данный механизм был одобрен по финансированию строительства общежитий бизнес-сообществом, банками. Сейчас действует интерактивная карта с учетом всех потребностей она доступная, работает в онлайн-режиме. Карта дает возможность получить всю информацию по общежития в разрезе организаций образования, регионов, потребность в количестве койко-мест, наличие соответствующих земучастка и их характеристики», - заключила Б. Асылова.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!