На 50% обновлены вопросы ЕНТ

Формат тестирования в текущем году не меняется.

Директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов рассказал о том, как пройдет Единое национальное тестирование в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году ЕНТ будет проходить в юбилейный 15-ый раз. За это время около 1,5 млн выпускников приняли участие в Едином национальном тестировании. В настоящее время подготовка к ЕНТ 2018 проходит в штатном режиме, все аудитории готовы. Как вы знаете, формат в текущем году не меняется, это три обязательных предмета: история Казахстана -20 вопросов, грамотность чтения - 20 вопросов и математическая грамотность - 20 вопросов, а также два предмета по выбору по 30 вопросов», - сказал Рамазан Алимкулов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в здании правительства.

Отдельно он остановился на вопросах апелляции.

«Что касается апелляции, в настоящее время отобраны члены Республиканской апелляционной комиссии в составе 54 человек. Механизм апелляции также сохраняется, здесь ничего также не меняется. То есть до 13.00 часов следующего дня выпускник, сдавший ЕНТ, а также оспаривающий какой либо вопрос, имеет право сначала подать заявку в местную апелляционную комиссию, затем если местная апелляционная комиссия посчитает, что есть основания для оспаривания, то они передают материалы в республиканскую апелляционную комиссию», - пояснил Рамазан Алимкулов.

Согласно озвученным данным, в прошлом году было 198 апелляционных заявлений, из них 50% касались технических вопросов.

«Бывает, что тексты смещаются и так далее, в таком случае также добавляются определенные баллы, по содержанию около 98 вопросов были удовлетворены. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, что некоторые вопросы повторяются, есть уникальные вопросы. В базе в прошлом году было 40 тыс тестовых заданий на ЕНТ- 2017, из них 98 вопросов, получается 0,02%, оспорены. В мировой практике допускается до 1% вопросов (по содержанию). Мы считаем, что это нормальный показатель. В текущем году база обновлена на 50% и мы готовы выйти на ЕНТ- 2018 с 80-тью тысячами вопросов», - резюмировал Рамазан Алимкулов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!