МОН РК: Все аудитории к проведению ЕНТ готовы

Подготовка к тестированию идет в штатном режиме.

По словам директора РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК Рамазана Алимкулова, подготовка к Единому национальному тестированию (ЕНТ) проходит в штатном режиме, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время подготовка к ЕНТ - 2018 идет в штатном режиме. Все аудитории готовы. Как вы знаете, форма ЕНТ в текущем году не меняется. Это три обязательных - история Казахстана - 20 вопросов, грамотность чтения - 20 вопросов и математическая грамотность - 20 вопросов. И два предмета по выбору - по 30 вопросов», - сказал она пресс-конференции в правительстве.

Также Р. Алимкулов рассказал о процедуре подачи апелляции на ЕНТ.

«Касательно апелляций - в настоящее время отобраны члены республиканской аппеляционной комиссии в составе 54 человек. Механизм апелляции также сохраняется. Здесь ничего не меняется. То есть до 13.00 часов следующего дня выпускник, сдавший ЕНТ, а также оспаривающий какой-либо вопрос имеет право сначала подать в местную апелляционную комиссию. Затем, если местная апелляционная комиссия считает, что да, действительно, здесь есть основания оспаривать, тогда они передают материалы в республиканскую», - пояснил он.

Как отметил глава центра, в прошлом году было 198 апелляционных заявлений.

«Из них ровно 50% это касалось технических вопросов: при печатании книги иногда тексты смещаются. В таком случае также добавляются определенные баллы. По содержанию - около 98 вопросов были удовлетворены. Но здесь хотелось бы подчеркнуть - это не означает, что в отношении 98 вопросов, то есть у нас некоторые вопросы повторяются, есть уникальные вопросы. В базе в прошлом году было 40 тысяч тестовых заданий на ЕНТ - 2017. Из них 98 вопросов, получается, 0,02% оспаривания, имеющихся в базе. Это по мировой практике допускается - до 1%. В текущем году база вопросов, обновлена на 50%. Мы готовы выйти на ЕНТ- 2018 с 80 тысячами вопросов», - уточнил он.

Ксения Давыдова, Астана

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