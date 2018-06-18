Алматинский водитель оштрафован за вытянутые ноги пассажира

Героя нашумевшего видеоролика, размещенного в instagram, оштрафовали на 5 МРП.

В Алматы оштрафован водитель «Тойоты», перевозивший пассажира с высунутыми ногами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Это может казаться забавой, но может стать так, что будет не до смеха. ПДД писаны, прежде всего, для безопасности людей. Молодые ребята ехали и не подозревали, что сзади их действия фиксируется на камеру сознательного очевидца. Подобная езда идет не только в нарушение Правил дорожного движения, но и не соответствует эстетичному поведению в общественном месте. Водитель не должен был допускать подобное при движении транспортного средства. И надеюсь, составленный на 19-летнего гражданина У. протокол по ст. 593 ч.1 КРКобАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов», с выписанном штрафом в размере 5 МРП, послужит для него и других участников дорожного движения хорошим уроком», - резюмировал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов.

Напомним, ранее на странице «almaty_dtp» в сети «инстаграм» был опубликован видеоролик, в котором водитель автомашины «Тойота» перевозит пассажира с высунутыми ногами.

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