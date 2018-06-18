В Астане проходит показ фильмов, пропагандирующих историко-сакральные места ЮКО

В рамках Дней Южно-Казахстанской области во Дворце школьников города Астаны пройдет показ анимационных и художественных фильмов, снятых в Южном Казахстане в рамках проекта «Кино – руханияттың көзі»

В рамках программной статьи Главы государства Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и в честь 20-летия Астаны в столице начались трехдневные Дни культуры Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

В рамках Дней Южно-Казахстанской области во Дворце школьников города Астаны пройдет показ анимационных и художественных фильмов, снятых в Южном Казахстане в рамках проекта «Кино – руханияттың көзі» («Кино-источник духовности»)

Показ анимационных фильмов, таких как «Защита Отырарской крепости», «Священный Казыгурт» и телесериал «Тайны древнего жетыгена» направлен на воспитание в детях и подростках патриотического духа и продлится три дня.

Отметим, что эти фильмы сняты киностудией «САҚ» в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» по инициативе акима области Ж.Туймебаева.

Выступая на открытии показа исполняющий обязанности руководителя управления культуры и развития языков ЮКО Темирхан Асылхан отметил, что анимационные фильмы, направленные на пропаганду историко-сакральных мест южного региона, оказывают положительное влияние в воспитании подрастающего поколения.

Вместе с этим, любимые герои телесериала «Қалқанқұлақ» Олжас и Бакберген подарив жителям столицы хорошее настроение, поздравили их с 20-летием Астаны.

Напомним, в прошлом году в рамках программной статьи Президента в регионе были сняты 3 таких анимационных фильма, как «Күш атасы - Қажымұқан», «Защита Отырарской крепости», «Священный Казыгурт» и телесериал «Тайны древнего жетыгена», состоящий из 10 серий, а также документальные фильмы «Памятники Великого Шёлкового пути».

Более 1 миллиона учащихся и жителей всех районов и городов Южно-Казахстанской области посмотрели эти картины в рамках проекта «Кино-источник духовности». Кроме того, на постоянной основе ведется пропаганда на экранах всех местных телеканалов.

Наряду с этим, снят ряд анимационных фильмов при поддержке акимата районов, городов и местного акимата, повествующие ценность родной земли.

В частности, при поддержке акимата Отырарского района сняты такие фильмы, как «Отырар дастаны», «Көне құмыраның сыры» и фильм «Бәйдібек би», снятый при поддержке акимата Байдибекского района.

Помимо этого, в текущем году в рамках программы духовного возрождения ведутся съемки анимационных фильмов «Оқсыз», «Ордабасы», «Түркістан» и телесериал «Төле би».

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