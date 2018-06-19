Ким Чен Ын совершит визит в Китай

Ким Чен Ын намерен обсудить прошедший 12 июня саммит с президентом США Дональдом Трампом, а также стратегию дальнейших переговоров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен во вторник совершить визит в Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын намерен обсудить прошедший 12 июня саммит с президентом США Дональдом Трампом, а также стратегию дальнейших переговоров.

Сообщается, что лидер КНДР прилетит в китайскую столицу Пекин. В настоящий момент ведется подготовка по обеспечению безопасности северокорейского лидера.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Та поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

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