Скейт-парк в ВКО планируется сделать крытым

Наша цель - создать все условия для круглогодичного развития данных спортивных направлений, поскольку они вошли в список олимпийских на олимпиаде в Токио-2020.

Несколько лет назад в Усть-Каменогорске в память о погибшем сыне семья Бекшентаевых открыли первый в Восточном Казахстане скейт-парк. В этом году в Астане была зарегистрирована Федерация скейтбординга, а в Усть-Каменогорске создан ее филиал. Сейчас скейт-парк является одним из лучших в Казахстане и набирает все большую популярность среди горожан и молодежи области, сообщает Zakon.kz.

Как говорит директор филиала казахстанской федерации скейтбординга Ирина Бекшентаева, в планах у нее помогать развивать такие экстремальные виды спорта, как скейтбординг и велосипедный мотокросс, т.е. BMX.

- Сейчас наша цель - создать все условия для круглогодичного развития данных спортивных направлений, поскольку они вошли в список олимпийских на олимпиаде в Токио-2020. Каждый год мы проводим масштабные соревнования. Через несколько дней пройдут очередные, приедут дети из 9 городов, а также приглашен скейтбордист из США.

Женщина побывала на приеме главы региона и рассказала о своей идее создать крытый парк.

- Погодные условия иногда не дают проводить соревнования, их приходится переносить, к тому же портится дорогостоящее оборудование. Для того, чтоб мы показали хорошие результаты на международных соревнованиях, необходимы круглогодичные тренировки. Нам бы очень хотелось, чтоб нашу площадку сделали крытой, - рассказала Ирина Бекшентаева.

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Аскар Можанов, для этого требуется порядка 30 млн. тенге.

Аким области Даниал Ахметов дал поручение Аскару Можанову продумать данный проект до мельчайших подробностей.

- Я был в скейт-парке, мне очень понравилось. Безусловно, нужно поддерживать таких людей, как вы. Ведь вы за собственные средства безвозмездно построили парк для сотен детей. Но нужно все продумать детально. Ведь если мы установим один металлический ангар, вы сможете заниматься только поздней весной, летом и осенью. А что делать зимой? В течение недели подумайте над проектом, а мы выделим средства, - заключил глава региона.

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