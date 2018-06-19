Девушку из неблагополучной семьи вовлек в проституцию сводник-рецидивист

Факт вовлечения в проституцию выявили полицейские СКО в ходе ОПМ «STOP трафик».

На территории СКО прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». Его цель – раскрытие и предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Основное внимание стражи порядка направили на увеселительные заведения, банные и гостиничные комплексы – наиболее вероятные места выявления фактов сексуальной эксплуатации людей. Так же они проводили рейды по строительным объектам и крестьянским хозяйствам с целью выявления фактов незаконного использования труда.

В итоге, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью удалось выявить два факта сводничества.

В первом случае в поле зрения полицейских попал житель города Петропавловска, ранее судимый за сводничество. На сей раз он был задержан по подозрению в вовлечение в проституцию девушки из неблагополучной семьи. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 308 Уголовного кодекса РК. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, по подозрению в организации притона для занятия проституцией задержана администратор одной из саун областного центра. В случае, если её вина будет доказана в суде, женщине грозит ответственность по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса РК.

Также в ходе спецоперации поставлено на учет 8 женщин, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение.

«Практика показывает: далеко не жизненная неустроенность приводит некоторых женщин на путь «легкого заработка. Зачастую в эту нишу скатываются женщины, склонные к алкоголю и вольному образу жизни», – отметил начальник УБОП ДВД СКО полковник полиции Алихан Байкадамов.

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