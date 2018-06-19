В госпрограмму развития агробизнеса в РК внесены изменения

Необходимо будет решить в первую очередь некоторые вопросы межотраслевого и межведомственного характера.

На заседании правительства РК рассмотрены вносимые в госпрограмму развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы изменения и дополнения, передает корреспондент Zakon.kz.

Ключевые параметры госпрограммы с поправками озвучил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

«Глава Государства в Послании народу Казахстана поставил перед агропромышленным комплексом страны амбициозную задачу за 5 лет увеличить производительность труда и объем экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. Решение этой задачи требует совершенно новых подходов в развитии отрасли», - сказал он.

По его словам, для исполнения поручения Главы государства необходимо решить некоторые вопросы межотраслевого и межведомственного характера. Это - налогообложение субъектов АПК, техрегулирование, торгово-логическая инфраструктура, поддержка экспорта, развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры на селе.

«Учитывая эти факторы, мы пересмотрели госпрограмму. На основе ключевых показателей и мероприятий программы в соответствии со стандартами проектного управления разработаны долгосрочные отраслевые программы с периодом реализации 10 и более лет по основным направлениям АПК. Это программы развития мясного и молочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель. Почему с периодом более 10 лет? Потому что биологический цикл в животноводстве от рождения теленка до нетели составляет 27 месяцев, почти 2,5 года, получение приплода и выращивание займет еще 7 месяцев и финишный откорм животного составит 6 месяцев. Это в среднем 3,3 года. А срок продолжительности продуктивной жизни коровы составляет 10 лет. Поэтому бизнес в мясном скотоводстве нельзя планировать на короткие сроки», - пояснил А. Евниев.

Также отличием программы является то, что они разрабатывались с непосредственным участием агробизнеса.

«Таким образом, Госпрограмма будет предусматривать решение основных концептуальных вопросов отрасли и связанных с ними смежных направлений, таких как цифровизация АПК, техрегулирование, налогообложение, сельские территории. И будет своего рода открытой платформой, на которую будут нанизываться отраслевые и смежные программы как часть госпрограммы. Все задачи и меры вышеуказанных отраслевых и смежных программ будут в свою очередь декомпозированы в региональные программы развития АПК с учетом специфики соответствующего региона», - проинформировал представитель МСХ РК.

Он сообщил, что будет создан управляющий совет госпрограммы и в его состав войдут некоторые члены правительства. Управляющему совету будет дано право утверждать Долгосрочные отраслевые и смежные программы.

«Также будет создан Экспертный совет и Офис управления госпрограммой. В состав Экспертного совета войдут депутаты и представители неправительственных организаций, а также ФАО, АБР, ЕБР и представители компаний. Проектный подход позволит решить проблему бюрократических барьеров при разработке и согласовании программных документов, а также обеспечит гибкость принятия решений», - уточнил замглавы ведомства.

А. Евниев кратко остановился на некоторых отраслевых программах. К примеру, по его словам, основу программы развития мясного животноводства составят небольшие хозяйства в виде семейных ферм и будет выстроена в форме якорной кооперации, состоящих из фермерских хозяйств по выращиванию КРС, промышленных откормочных площадок и современных мясоперерабатывающих комплексов. Здесь внедрен опыт Америки и Австралии.

«Предусматривается создание более 80 тысяч семейных ферм, занятых скотоводством, овцеводством и коневодством, расширение площади используемых пастбищ с 58 млн. га до 100 млн. га, увеличение поголовья КРС до 15 млн. голов, овец до 30 млн. голов. Для участников проекта будут предложены отдельные условия поддержки: приоритетное выделение земельных участков, льготное кредитование фермерских хозяйств на закуп поголовья, приобретение техники и оборудование, создание инфраструктуры пастбищ», - добавил он.

В то же время программа молочного животноводства будет также выстроена по принципу якорной кооперации состоящей из семейных ферм по производству молока, промышленных молочно-товарных ферм и современных молзаводов. Планируется довести количество семейных ферм с 380 до 930, крупных МТФ с 108 до 170 и молзаводов с 163 до 174. Для участников проекта также будут предложены отдельные меры поддержки. В результате ставится задача увеличить объем производства молока на 1 млн. тонн.

Также первый-вице-министр проинформировал о развитии птицеводства, животноводства, орошаемого земледелия, семеноводства, новом механизме субсидирования в семеноводстве, повышении технической вооруженности и так далее.

Наряду с этим А. Евниев добавил, что будет проведена работа по реформированию аграрной науки и преимущественно настроив ее на внедрение существующих в мире новых технологий, а не на изобретение сортов и пород животных. Предстоит преодолеть оторванность науки от реального производства.

«По поручению Главы государства аграрным высшим учебным заведениям планируется присвоить статус исследовательских. Цифровизация АПК будет идти параллельно по двум блокам. Это все, что касается госсектора, включая госуслуги, контроль, субсидии. А также то, что улучшает производственно-технологический процесс непосредственно в производстве. На земле и на ферме. Это целый ряд конкретных проектов с конкретными результатами и сроками. Таким образом, цифровизация в АПК с одной стороны повышает эффективность деятельности Министерства, а с другой стороны снижает административное давление на агробизнес», - сказал он.

В заключение представитель МСХ указал, что в проекте госпрограммы предусмотрен комплекс мер по развитию сельских территорий, который будет реализован посредством разработки смежных с АПК программ.

Данный проект госпрограммы был поддержан Кабмином.

Ксения Давыдова, Астана

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