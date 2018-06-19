Подорожает ли жилье в Казахстане

В регионах цена за квадратный метр не должна превышать 140 000 тг.

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Правительства вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев ответил на вопросы журналистов касательно реализации и актуализации Госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На брифинге журналисты поинтересовались у вице-министра, возможен ли рост цен на жилье в связи с реализацией программы «7–20–25». Каирбек Ускенбаев заверил, что цены на рынке жилья не должны повышаться.

«Мы со стороны Правительства строим много жилья. В рамках программы жилищного строительства “Нұрлы жер” мы поставили ограничения: в регионах цена за квадратный метр не должна превышать 140 000 тг, в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау – 180 000 тг. Поэтому, я думаю, особых изменений не будет. Цены останутся такими же», — пояснил вице-министр.

Затем Каирбек Ускенбаев ответил на вопрос о принимаемых мерах по повышению качества строительства жилья. Так, по его словам, на сегодняшний день проводится работа по усовершенствованию системы строительного контроля и переводу всей строительной отрасли в цифровой формат.

«Мы сейчас значительно усиливаем систему контроля за качеством строительства домов. Много вопросов возникало, что с советских времен госкомиссии принимали дома. Несколько лет назад мы внесли изменения. Есть участники рынка, которые осуществляют непосредственное строительство данного участка: застройщик, подрядчик, авторский и технический надзор», — подчеркнул вице-министр.

По его словам, впредь в отношении каждого участника строительства будет предусмотрена уголовная и административная ответственность. Кроме того, в целях обеспечения прозрачности и качества строительства все бумажные журналы будут переведены в электронный формат.

«У нас на сегодня существует пять журналов, которые заводятся на время стройки. Теперь мы должны их видеть на специально открытом электронном портале. Все участники рынка должны получить ЭЦП. Госорганы будут видеть весь ход строительства по всей стране. Они смогут отправлять уведомления. Если этого будет недостаточно, то будут проводиться проверки», — сказал К. Ускенбаев.

Данная система будет внедрена уже в этом году.

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