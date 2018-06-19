Впервые в мире проведена операция по удалению почки посредством робота TransEnterix в ВКО

На сегодняшний день доктора уникального во всем Казахстане Центра провели первые в мире три успешных операции на почках с помощью роботизированный системы TransEnterix.

В Центре роботизированной хирургии, созданным при поддержке акима ВКО Даниала Ахметова, проводятся уникальные операции. Несколько месяцев назад, в марте, под руководством итальянского хирурга Стефано Джидаро была проведена первая в стране роботизированная операция по удалению желчного пузыря передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

На сегодняшний день доктора уникального во всем Казахстане Центра провели первые в мире три успешных операции на почках с помощью роботизированный системы TransEnterix.

Итальянский хирург Стефано Джидаро рассказал о том, что все действия от начала до конца самостоятельно выполнил отечественный хирург Ринат Муздыбаев.

- С докторами усть-каменогорского Центра роботизированной хирургии я проводил тренинги в Милане и Германии. В марте под моим руководством было проведено несколько операций. Сейчас, к моей гордости, доктора успешно применяют современные технологии самостоятельно. Это ключевой шаг как для нашей компании TransEnterix, представителем которой являюсь я, так и для Центра, и пациентов. Я благодарен казахстанским коллегам, которые с вдохновением начали эту работу.

Одна из непростых операций, которые провели отечественные доктора, это нефрэктомия –удаление почки. Пациенткой стала 64-летняя жительница Риддера, которая попала в операционную с кровотечением в экстренном порядке.

Как отмечает хирург Ринат Муздыбаев, для того, чтоб минимизировать кровопотерю и сохранить женщине жизнь, был выбран метод роботизированного вмешательства. Ведь главные достоинства этого метода – безопасность и возможность доступа в затруднительные места.

В подтверждение первооткрытия персонал Центра совместно со СтефаноДжидаро планируют написать свой научный труд, на который в будущем будут ссылаться все врачи мира.

Отметим, что за 2,5 месяца доктора Центра роботизированной хирургии самостоятельно провели порядка 40 операций. В планах – 500 операций в год. По словам руководителя управления здравоохранения Марата Шоранова, это может сделать Восточно-Казахстанскую область привлекательной с точки зрения медицинского туризма.

Однако на этом внедрение новых технологий не заканчивается. Совсем скоро в Аягозском и Зыряновском районах запустят современные инсультные центры.

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