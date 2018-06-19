Видео полуголых девушек на мотоциклах в Алматы пересорило пользователей соцсетей

Видео сняли ехавшие сзади очевидцы.

Опубликованное в Instagram видео, где девушки не отягощенные лишней одеждой, ехали верхом на мотоциклах, вызвало среди алматинцев всплеск эмоций, сообщает zakon.kz.

Видео сняли ехавшие сзади очевидцы, среди которых были ребенок, задававший родителям неудобные вопросы.

«Мама, у них, что колготок нет?», ― спрашивает за кадром детский голос.

«У них совести нет», ― отвечает ребенку мужской голос.

Пользователи Instagram - паблика kris_p_almaty не скупились на эпитеты к видео. Отзывы были разные. От осуждения до безусловного и радостного одобрения:

С одной стороны звучало:

«Для кого они ж...ы выставляют?»

«Конченные люди! Наказать бы по закону»

«Ужасно, нет воспитания. Нет у этих людей ценностей... жаль их....»

«Да пусть делают, что хотят. Но не в общественном же месте!»

«Даже ребенок умен! Нежели тупая наша молодежь! Позор»

«Ни совести, ни нравственности, ни воспитания. Я бы на месте ДП их оштрафовала за аморальное поведение. Ну как так, всем свои ж... и п...показывать»

И с другой стороны:

«Народ, что с вами??!!У каждого своя жизнь, кто как хочет, так и живёт. Такое чувство что философы одни собрались, мораль так и прёт».

"Вот бы каждый день на работу с утра за ними по маршруту. Настроение на целый день."

«Смотрю возмущаются больше всех среди мужиков 100% импотенты, а среди баб жирные курицы. Одни злятся что им 100 пудово не дадут»

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